Kvaratskhelia giocherà nel PSG con Luis Enrique? La concorrenza nel suo ruolo e le gerarchie in rosa

Il grande colpo del mercato di gennaio è del PSG che accoglie Kvaratskhelia: nel ruolo del georgiano però c'è già Barcola.

Se da una parte il Napoli dovrà capire come sostituire Khvicha Kvaratskhelia e sta lavorando su diverse piste di mercato per non sentire la mancanza del georgiano nella seconda parte di stagione, dall'altra parte Luis Enrique avrà un "problema" quasi opposto.

L'allenatore del

PSG

infatti ha tante scelte in rosa e Kvaratskhelia si aggiungerà alla lista: un rinforzo non banale visto il livello del giocatore e quanto sarà pagato dal club francese, ovvero oltre 70 milioni di euro.

Kvaratskhelia troverà spazio a Parigi o rischia la panchina? Di seguito le gerarchie nel suo ruolo e quanto potrà essere impiegato dal tecnico.