L'attaccante del Napoli è ai box dopo l'infortunio rimediato contro la Lazio: sarà in campo per la gara di sabato 21 al Ferraris?

L'ottima prestazione di David Neres, decisivo nel permettere al Napoli di ribaltare l'iniziale vantaggio dell'Udinese e imporsi per 3-1 al Bluenergy Stadium, ne ha fatto passare l'assenza in secondo piano. Ma la domanda rimane: quando torna Khvicha Kvaratskhelia?

L'esterno offensivo georgiano si è fatto male durante la partita precedente di campionato, persa per 1-0 al Maradona contro la Lazio, a seguito di un contrasto con un avversario: come comunicato dl Napoli nei giorni seguenti, ha rimediato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Kvara ha così saltato la partita contro l'Udinese, come ampiamente prevedibile. E ora, considerato come il Napoli non abbia divulgato l'entità dei suoi tempi di recupero, c'è attesa per capire quando potrà tornare in campo o almeno a disposizione di Antonio Conte.

L'articolo prosegue qui sotto

La partita giusta sarà Genoa-Napoli della diciassettesima giornata di campionato, in programma al Ferraris di Genova alle 18 di sabato 21 dicembre? La situazione.