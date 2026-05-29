Kvaratskhelia contro Timber, Dembélé contro Saliba e Gabriel: le sei sfide chiave di PSG-Arsenal

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal e promette di essere uno scontro tra stili. Gli inglesi vantano la miglior difesa del torneo: appena sei goal subiti e nove clean sheet. Mentre i francesi, campioni in carica, arrivano alla Puskas Arena con 44 goal all’attivo e sono i favoriti.
L'Arsenal, habitué del secondo posto in Premier League, sbarca però in Ungheria con il morale alle stelle dopo aver rotto un digiuno di 22 anni e con la consapevolezza di non aver ancora perso in questa Champions.
Su cosa si deciderà il match? GOAL ha analizzato sei duelli chiave che diranno se sabato il PSG conquisterà la seconda Champions o se l’Arsenal spezzerà l’incantesimo.