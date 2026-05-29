Kvaratskhelia contro Timber, Dembélé contro Saliba e Gabriel: le sei sfide chiave di PSG-Arsenal

Bukayo Saka non ha brillato in stagione per via degli infortuni, ma l’Arsenal in attacco è un’altra squadra quando il suo “Starboy” è al meglio.

Saka è molto abile e ha due doti chiave: è intrepido, per cui non ha paura di rischiare e sfidare i difensori, ed è eccellente in fase difensiva, tanto da essere stato schierato anche come terzino.

Pochi giocatori, di conseguenza, possono mettere in difficoltà Nuno Mendes e contenere la sua spinta offensiva. Resta da vedere se Saka riuscirà in entrambe le cose.

Mendes è, di gran lunga, il miglior terzino sinistro al mondo, come ha dimostrato nella semifinale di Champions contro il Bayern. Olise ha creato molti problemi al portoghese all’andata, ma al ritorno il portoghese l’ha neutralizzato.

Saka può trarre fiducia dal goal segnato al PSG nella semifinale di ritorno dello scorso anno, ma Mendes ha comunque dominato il confronto. Se ripeterà l'impresa sabato, l'Arsenal faticherà a segnare.