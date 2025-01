Kvara-PSG può diventare la seconda cessione più costosa nella storia del Napoli. La prima resiste da nove anni

L'attaccante georgiano può approdare al PSG nel mese di gennaio per una cifra notevole, seconda solamente al record assoluto in casa Napoli.

Nel corso di pochi mesi Kvicha Kvaratskhelia è diventato un indiscusso idolo e trascinatore del Napoli, ma dopo due anni e mezzo la sua avventura partenopea potrebbe essersi già conclusa. All'orizzonte c'è quel PSG che avrebbe potuto portarlo in Ligue 1 già in estate, costretto a guardare altrove in virtù del no di Antonio Conte. Ora però le due parti si stanno avvicinando e il trasferimento francese sembra essere una concreta possibilità.

A quali cifre? Kvara lascerebbe Napoli per circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, che permetterebbe alla società di De Laurentiis di migliorare la squadra nel corso del 2025, con gli obiettivi di una nuova ala e di un centrale di difesa non immutati. A questi si aggiungerà anche l'arrivo di Casadei, ormai imminente.

Una cessione da 80 milioni non renderebbe comunque Kvaratskhelia il recordman assoluto, considerando la vetta da record che resiste dal 2016, quando tra le polemiche Gonzalo Higuain lasciò l'allora Stadio San Paolo per approdare allo Juventus Stadium.