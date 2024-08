Kumbulla saluta la Roma: è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Espanyol

Nuova cessione per la Roma: Marash Kumbulla lascia la Capitale per trasferirsi in Spagna all'Espanyol.

In attesa che si sblocchi una volta per tutte l'operazione che dovrà portare Paulo Dybala ai sauditi dell'Al-Qadsiah, in casa Roma è tempo di annunciare un'altra cessione: quella di Marash Kumbulla.

Il difensore albanese ha infatti sposato la causa dell'Espanyol, tornato in Liga dopo un solo anno di 'purgatorio' in seconda divisione e deciso a evitare una nuova delusione dopo quella andata in scena nel 2023.

Per Kumbulla si tratta della prima esperienza all'estero, all'interno di una carriera che necessita di nuova linfa per uscire dalla pericolosa impasse in cui sembra essere piombata da qualche anno a questa parte.