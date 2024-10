Nessuno in Italia tira più di Krstovic, fondamentale per i risultati del Lecce: con i suoi goal sono arrivati quattro dei cinque punti giallorossi.

La salvezza del Lecce passa dai piedi e dalla testa di Nicola Krstovic. Anche nel 2024/2025 il popolo salentino si affida all'attaccante montenegrino per rimanere in Serie A dopo una buona prima annata con sette goal. Ora sono già due dopo sei turni.

Prima punta, ma che sa anche lavorare per la squadra, Krstovic non ha certo paura di provare continuamente la via della rete per dare il vantaggio ai suoi. Non appena ha l'occasione di concludere lo fa senza troppe esitazioni, tanto che a livello europeo solamente i big assoluti riescono a tenere il suo passo.

In goal anche in Coppa Italia, Krstovic ha fin qui segnato a Cagliari e Parma, permettendo ai giallorossi di ottenere quattro dei cinque punti fin conquistati. Insomma, la sua importanza è ben visibile.

Le dirette concorrenti hanno avuto vita dura contro il Lecce, visto che le tre sconfitte del team salentino sono arrivate contro le big Atalanta, Milan e Inter. In cui Krstovic è rimasto incatenato come il resto della squadra.