Real Madrid, Kroos svincolato a luglio? Svolta dopo le voci su Serie A e campionati extra-europei: giocherà ancora con Ancelotti

Kroos rinnoverà con il Real Madrid il contratto in scadenza a giugno. Rimarrà al Bernabeu dopo l'ottima annata 2023/2024.

Toni Kroos non va da nessuna parte. Almeno fino al 2025, infatti, il tedesco continuerà ad essere un centrocampista del Real Madrid, pronto a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Dopo le tante voci su Serie A e campionati extra-europei il giocatore di Ancelotti firmerà per un altro anno, continuando così la sua storia al Bernabeu.

Come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Real Madrid e Kroos sono a contatto per i dettagli sulla firma, sulla quale non ci sarebbero più dubbi. L'ottima annata del tedesco ha portato i Blancos a considerare un prolungamento dell'accordo.

A differenza di Modric, con il quale ha fatto la storia del Real Madrid, Kroos è attualmente titolare nello scacchiere di Ancelotti, capace di riconquistare anche un posto nella Germania in vista dell'Europeo casalingo previsto il prossimo giugno.