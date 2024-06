Kroos di un altro pianeta: trascina la Germania, i suoi numeri contro la Scozia sono fenomenali

La Germania torna a volare grazie anche alle intuizioni di Toni Kroos: contro la Scozia riesce a sfiorare la perfezione.

La Germania è tornata. Il 5-1 con il quale si è imposta sulla Scozia nel match di apertura di Euro 2024 (è la prima volta nella storia dell’Europeo che si registra uno scarto così ampio nella prima partita del torneo) racconta di una squadra molto diversa da quella che così tanto aveva deluso a Qatar 2022.

Certo l’avversario non era tra quelli irresistibili, il fatto giocare in casa sicuramente ha aiutato, ma se tutto è parso così straordinariamente semplice è anche perché dal centrocampo in su la squadra di Nagelsmann può contare su massicce dosi di qualità.

Poi c’è lui, il giocatore che più in assoluto è mancato negli ultimi anni. Il campione che è tornato per la sua ultima ‘Last Dance’ e che a poche gare dal ritiro ha dimostrato una volta di più di essere un centrocampista di livello superiore: Toni Kroos.