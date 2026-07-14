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Manchester City FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Kovacic, suggestione Inter: proposto ai nerazzurri, è in scadenza con il Manchester City

Inter
M. Kovacic
Manchester City
Calciomercato

Nuova suggestione per il mercato dei nerazzurri, può tornare il centrocampista croato.

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Un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter, o meglio una vecchia conoscenza: Mateo Kovacic.


E' questa l'ultima suggestione per il mercato dei nerazzurri, alla ricerca di rinforzi in mediana oltre alla caccia a un esterno destro dopo lo stop all'arrivo di Anan Khalaili per il mancato superamento delle visite di idoneità sportiva al CONI.


Il croato, 32 anni compiuti lo scorso 6 maggio, ora torna in orbita interista.

  • KOVACIC PROPOSTO ALL'INTER

    Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano infatti, nelle scorse ore all'Inter è stato proposto il profilo di Mateo Kovacic, che può lasciare il Manchester City avendo il contratto in scadenza al termine della stagione (30 giugno 2027).


    Resta da vedere se questo primo contatto nel corso delle prossime settimane possa trasformarsi in una trattativa concreta.

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  • LA POSIZIONE DELL'INTER

    Servono delle uscite prima, ma Kovacic rappresenta una soluzione d'esperienza, di qualità e che l'Inter e il direttore sportivo Piero Ausilio conoscono bene.


    I nerazzurri d'altronde sono alla ricerca di un nuovo centrocampista, come testimoniano i tentativi per Curtis Jones del Liverpool.

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  • LA PARABOLA DI KOVACIC

    Kovacic all'Inter ha già giocato dal 2013, quando fu prelevato dalla Dinamo Zagabria, al 2015. Due anni che gli hanno consentito di consacrarsi e attirare le attenzioni del Real Madrid, che per lui ha investito circa 30 milioni di euro più bonus.


    Tre Champions League vinte (oltre a una Liga, a una Supercoppa di Spagna, a due Supercoppe UEFA e a due Mondiali per Club) con i blancos prima di trasferirsi nel 2018 per 45 milioni di euro al Chelsea, dove ha vinto un'altra Champions League, un'altra Supercoppa Europea, un'Europa League e un altra Coppa del Mondo per club.


    Nel 2023 un altro cambio, lo spostamento al Manchester City fresco Campione d'Europa (battendo l'Inter in finale) per circa 30 milioni di euro. E altri titoli: una Premier league, una Coppa di Lega, una FA Cup, un Community Shield, un'altra Supercoppa UEFA e un altro Mondiale per club.

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  • LO STIPENDIO DI KOVACIC

    Il contratto di Kovacic con il Manchester City è in scadenza nel 2027, con un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione.

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