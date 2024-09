Kostic a un passo dal Fenerbahce: c'è l'accordo con la Juventus

Proseguirà in Turchia la carriera di Kostic: accordo tra Juventus e Fenerbahce per il serbo, escluso dalla lista Champions dei bianconeri.

Eccola la via d'uscita per quanto riguarda la situazione relativa a Filip Kostic, corpo estraneo al progetto di Thiago Motta alla Juventus e da tempo sul piede di partenza.

Per l'esterno serbo è emersa una possibilità ha preso quota nelle ultime ore: come riportato da 'Relevo', bisogna registrare l'intesa raggiunta tra il club bianconero e il Fenerbahce.

Rispetto alla Serie A, dove il gong è arrivato il 30 agosto, in Turchia il calciomercato in entrata si chiuderà soltanto venerdì 13 settembre: c'è ancora tempo, dunque, per mettere a punto l'ufficialità dell'operazione.