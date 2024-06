Kostic, l'infortunio al ginocchio è serio: Europei finiti. Cos'ha e i suoi tempi di recupero

ll mancino si è fatto male domenica sera contro l'Inghilterra: rimarrà in Germania altri due giorni, poi lascerà il ritiro.

Serie A, in Germania, sembra fare rima con sfortuna: dopo il torinista Nikola Vlasic, vittima di un infortunio muscolare, anche Filip Kostic è costretto a concludere in anticipo la propria avventura agli Europei.

L'infortunio rimediato domenica sera contro l'Inghilterra, nella gara che la Serbia ha perso per 1-0 a causa di un colpo di testa vincente di Bellingham, si è rivelato fatale per l'esterno della Juventus: così come si è rivelata fatale la risonanza magnetica effettuata in mattinata.

Kostic, titolare contro gli inglesi, dovrà così chiudere qui un Europeo che sperava di poter vivere da protagonista.