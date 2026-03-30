Il Milan pensa al futuro e negli ultimi giorni ha chiuso per l'arrivo di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. Il talento serbo arriverà a Milano da giugno e inizialmente sarà aggregato alla seconda squadra rossonera con però le prospettive di inserirsi presto nel giro della prima squadra.
Un'operazione che i due club hanno portato a termine dopo una trattativa prolungata. Il passaggio di Kostic in rossonero però ha fatto infuriare Pedrag Mijatovic, vicepresidente del Partizan.
L'ex attaccante della Fiorentina e del Real Madrid ha attaccato duramente il suo club con una nota rilasciata al portale sportkse.net.