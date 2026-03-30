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Andrea Ajello

Kostic al Milan, la rabbia del vice presidente del Partizan: "Cifra irrisoria, prendo le distanze"

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B. Kostic

Il Milan si rinforza per il futuro, dal Partizan arriverà Kostic ma non tutti condividono il trasferimento: "Prendo le distanze, ero in contatto con altri club".

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Il Milan pensa al futuro e negli ultimi giorni ha chiuso per l'arrivo di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. Il talento serbo arriverà a Milano da giugno e inizialmente sarà aggregato alla seconda squadra rossonera con però le prospettive di inserirsi presto nel giro della prima squadra. 

Un'operazione che i due club hanno portato a termine dopo una trattativa prolungata. Il passaggio di Kostic in rossonero però ha fatto infuriare Pedrag Mijatovic, vicepresidente del Partizan.

L'ex attaccante della Fiorentina e del Real Madrid ha attaccato duramente il suo club con una nota rilasciata al portale sportkse.net. 

  • KOSTIC-MILAN: LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO

    Il Milan ha completato l’operazione nei giorni scorsi, con una cifra fissa di 3,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 4,5 milioni di euro più una percentuale su una futura cessione. In totale, l’affare si avvicina a quota 10 milioni di euro.

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  • "OFFERTA IRRISORIA, PRENDO LE DISTANZE"

    In merito alle informazioni sul trasferimento di Andrej Kostić al Milan, mi sento in dovere di rivolgermi innanzitutto ai tifosi del Partizan, ma anche al resto del pubblico sportivo, e di precisare chiaramente che prendo completamente le distanze da tale decisione", così inizia la nota di  Mijatovic, che sottolinea la sua estraneità all'operazione:Affermo responsabilmente di non essere stato in alcun modo consultato in merito al trasferimento di Andrej Kostić e di non aver mai nemmeno visto l'offerta del Milan. Sottolineo che, se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere in modo chiaro e inequivocabile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di essere assolutamente contrario ad accettare un'offerta così irrisoria". 

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  • "C'ERANO CONTATTI CON ALTRI CLUB DA MESI"

    Il vicepresidente del Partizan ha anche svelato che ci fossero altri club sul ragazzo con cui era in trattativa da tempo: "Avete preso questa decisione nonostante il resto del Consiglio di Amministrazione, guidato da Rasim Ljajić, sappia che negli ultimi mesi ho avuto intensi contatti e colloqui con i rappresentanti di diverse squadre dei cinque principali campionati europei, riguardo ad alcuni dei nostri giovani giocatori, tra cui Kostić, e che ho chiarito a tutti che tutti i nostri giocatori hanno clausole di rescissione multimilionarie e che la politica del club è quella di valorizzare adeguatamente il loro talento e il loro potenziale calcistico. Sono dell'opinione che con questa cessione sia stato creato un pericoloso precedente, che avrà un impatto estremamente negativo sulla percezione del valore dei nostri giovani giocatori sul mercato calcistico”.

  • LA RISPOSTA DEL PARTIZAN

    Non si è fatta attendere la replica del club serbo che attraverso sempre il portale sportske.net ha risposto: "In merito al comunicato stampa diffuso dal vicepresidente per gli affari sportivi, il signor Predrag Mijatović, informiamo il pubblico che mercoledì la società fornirà risposte complete e dettagliate a tutte le accuse ivi contenute. In tale occasione, verranno ulteriormente chiariti il suo precedente ruolo nell'amministrazione, il sostegno incondizionato di cui ha goduto in un certo periodo, nonché le problematiche sorte in seguito ad alcune decisioni e ai risultati sportivi conseguiti". 

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