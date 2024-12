Koopmeiners recupera per Juventus-Fiorentina? Le condizioni dell'olandese e degli altri infortunati

Juventus vs Fiorentina

Stop precauzionale per l'olandese contro il Monza, le sue condizioni in vista di Juventus-Fiorentina: giocherà titolare?

Il cambio durante l'intervallo di Monza-Juventus aveva messo in allarme i tifosi bianconeri sulle condizioni di Teun Koopmeiners.

Già prima del secondo tempo era stato proprio Thiago Motta, intervistato a bordo campo da DAZN, a confermare come alla base della sostituzione ci fosse un problema fisico.

L'olandese così nella giornata di lunedì, all'indomani della gara di Monza, ha svolto accertamenti presso il J|Medical.

Ma come sta davvero Koopmeiners? Recupera per Juventus-Fiorentina o torna in Supercoppa?