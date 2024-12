Koopmeiners a segno in Juventus-Bologna: primo goal in bianconero

Teun Koopmeiners rompe il ghiaccio in bianconero, dando il là alla rimonta contro il Bologna: "Ma conta vincere, non sono felice".

Dopo i mugugni, una gioia… agrodolce.

Teun Koopmeiners rompe il ghiaccio, trovando (tolti i due annullati a Lille) il suo primo goal da quando indossa la maglia della Juventus. Una rete fondamentale per avviare la rimonta bianconera, cruciale per propiziare lo 0-2/0-2 impreziosito dalla griffe di Mbangula al 92'.

Contro il Bologna l'olandese ha zittito chi alimenta dubbi sull'investimento compiuto per rilevarlo dall'Atalanta alla luce di un rendimento offerto non esaltante, anche se i motivi per far festa vengono azzerati dal mezzo passo falso dell'Allianz Stadium.