Koopmeiners ha giocato Milan-Juventus con 38° di febbre: come sta e le ultime verso l'Aston Villa

Insufficiente a San Siro, l'olandese è stato pesantemente condizionato da uno stato influenzale. E mercoledì la Juve tornerà in campo in Champions.

Teun Koopmeiners non ha inserito il Milan-Juventus di sabato 23 nel cassetto dei ricordi più piacevoli della propria carriera. Così come non l'hanno fatto tutti quelli che hanno assistito alla partita, a San Siro o davanti alla televisione.

Decisamente negativa la prestazione dell'ex trequartista dell'Atalanta, che in assenza di un centravanti puro come Dusan Vlahovic ha provato a fare le veci del serbo. In un ruolo non suo, e con risultati rivedibili.

Però c'è un però. Ed è legato alle condizioni fisiche di Koopmeiners, che a San Siro ha accettato di stringere i denti scendendo in campo nonostante non fosse per nulla al 100%.