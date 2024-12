Koopmeiners in difficoltà, l'ammissione dell'olandese: "Qui è diverso, devo fare meglio"

Il giocatore della Juventus consapevole del momento negativo: "Per me è stato un sogno arrivare qua, voglio dare una mano".

Tra i protagonisti presenti al Gran Galà del Calcio AIC c'è Teun Koopmeiners, che nella passata stagione con la maglia dell'Atalanta ha vinto l'Europa League e raggiunto la finale di Coppa Italia.

L'olandese fino ad ora non è riuscito a confermare alla Juventus il rendimento avuto a Bergamo, in termini realizzativi ma non solo. E proprio delle sue difficoltà ha parlato Koopmeiners ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le dichiarazioni del giocatore sull'inizio di stagione in maglia bianconera.