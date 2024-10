Gli esami hanno evidenziato una lieve frattura per Koopmeiners: corsa contro il tempo per essere disponibile dopo la sosta.

Un altro stop in casa Juventus, questa volta per Teun Koopmeiners, che ha dovuto rinunciare agli impegni con la nazionale per il problema al costato.

Nella giornata di ieri ha effettuato gli esami al J Medical che hanno confermato una "Frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra".

Il rientro dipenderà da quanto dolore percepirà l'olandese: difficile dire quindi con certezza quando sarà di nuovo a disposizione di Thiago Motta.

Una cosa è certa, la Juventus farà di tutto per riuscire ad averlo già contro la Lazio e per questo sta preparando una protezione su misura. Successe la stessa cosa a Manuel Locatelli un anno fa e il club spera si possa ripetere lo stesso copione.