Koopmeiners costretto al cambio per infortunio in Juventus-Lecce: cosa si è fatto l'olandese e come sta

Guaio fisico per l'ex giocatore dell'Atalanta, che peraltro era stato l'autore del goal del vantaggio nel primo tempo: le sue condizioni.

Sorrisi e preoccupazione. I sorrisi sono legati al goal dell'1-0 della Juventus sul Lecce, segnato da un Teun Koopmeiners che finalmente si è svegliato dal lungo letargo in cui era entrato praticamente dall'inizio della stagione.

Ma poi, nell'anticipo del sabato sera che ha visto la formazione di Igor Tudor imporsi faticosamente per 2-1 sui salentini, c'è stato spazio anche per un moto di preoccupazione. E il protagonista è stato sempre lo stesso: Koopmeiners.

L'ex giocatore dell'Atalanta è stato infatti costretto al cambio nel secondo tempo, non tanto per una scelta tecnica da parte di Tudor quanto per condizioni fisiche non perfette.