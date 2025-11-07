L'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany ha rivelato di essere in contatto regolare con Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. Il belga, che ha giocato sotto la guida di Guardiola durante la sua permanenza al City, ha riconosciuto al tecnico spagnolo un ruolo fondamentale nella sua promettente carriera e ha affermato che il loro rapporto continua ad essere solido.
Kompany non dimentica: "Guardiola importante, siamo in costante contatto"
KOMPANY E GUARDIOLA AL MANCHESTER CITY
Kompany è entrato a far parte del Manchester City nel 2008 e ha trascorso 11 anni di successi nel club, diventando uno dei suoi capitani più iconici. Durante la sua permanenza a Manchester, ha giocato sotto la guida di diversi allenatori, ma è stato sotto Guardiola, tra il 2016 e il 2019, che la sua comprensione tattica del gioco ha raggiunto nuovi livelli. Kompany ha collezionato 62 presenze sotto Guardiola, segnando sei goal e fornendo due assist, oltre a giocare un ruolo chiave nell'era dominante del City. Insieme hanno vinto due titoli consecutivi della Premier League nel 2017-18 e nel 2018-19, oltre alla FA Cup nel 2019.
L'attenzione di Guardiola per il gioco di posizione, il controllo di palla e la flessibilità tattica ha avuto una forte influenza su Kompany. Il suo attuale stile di allenamento mostra questo impatto, poiché utilizza un sistema simile basato su un gioco strutturato, movimenti d'attacco fluidi e pressing disciplinato. Questi principi hanno plasmato il modo in cui gestisce le sue squadre.
- AFP
"IO E GUARDIOLA IN COSTANTE CONTATTO"
"Pep ha avuto un ruolo molto importante nella mia carriera di calciatore e nella mia crescita come allenatore", ha dichiarato Kompany in una conferenza stampa quando gli è stato chiesto del suo attuale rapporto con l'allenatore catalano. "Al momento è impegnato a riportare il City in vetta alla Premier League, ma siamo regolarmente in contatto e andiamo molto d'accordo".
Dopo aver concluso la stagione 2024-25 con un deludente terzo posto in Premier League rispetto agli elevati standard del City, la squadra di Guardiola è attualmente seconda, a sei punti dalla capolista Arsenal.
- PubblicitàPubblicità
BAYERN RINATO CON KOMPANY
L'incredibile inizio di stagione del Bayern continua, con la squadra che ha vinto tutte e 16 le partite disputate finora in tutte le competizioni. La sua serie impeccabile ha attirato l'attenzione di molti, con l'allenatore del Colonia Lukas Kwasniok che ha dichiarato il Bayern forte contendente per il triplete in questa stagione. Gran parte del successo della squadra è stato attribuito allo stile di gioco distintivo di Kompany, che enfatizza la perseveranza, il sacrificio e la responsabilità collettiva. Il suo approccio ha rivitalizzato diversi giocatori, in particolare l'attaccante Harry Kane e il centrocampista Konrad Laimer, entrambi cresciuti sotto la sua guida.
Kane ha mantenuto la sua costanza nel segnare, mentre Laimer ha ottenuto ampi consensi per il suo instancabile ritmo di lavoro e la sua intelligenza tattica. La gestione degli uomini e l'impegno per la disciplina di Kompany hanno portato unità ed equilibrio alla squadra del Bayern. Il difensore del Bayern e della Francia Dayot Upamecano ha vissuto una rinascita sotto Kompany dopo aver faticato a trovare continuità sotto gli ex allenatori Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel. Il difensore centrale francese ha elogiato apertamente Kompany, definendolo un esempio da seguire sia dentro che fuori dal campo.
In una recente intervista, Upamecano ha dichiarato: "Lo guardavamo tutti quando eravamo giovani; era una leggenda per il Belgio e il Manchester City. Era un difensore molto aggressivo nei duelli, un leader anche in campo, un buon esempio per me. Mi aiuta molto; guardiamo molti video, mi parla del mio posizionamento. Con lui è sempre molto intenso".
- Getty Images Sport
CACCIA AL RECORD DI PEP
Il Bayern sabato affronterà l'Union Berlin con l'obiettivo di continuare il suo perfetto inizio di stagione. Una vittoria consentirebbe a Kompany di eguagliare il record del suo mentore Guardiola di 10 vittorie consecutive nelle prime 10 partite di Bundesliga di una stagione, un traguardo raggiunto dall'ex allenatore del Barcellona nella stagione 2015-16. Il Bayern ha già cinque punti di vantaggio sul RB Leipzig, il suo diretto inseguitore.
I tifosi del Bayern saranno ansiosi di vedere il loro attaccante di punta Kane continuare la sua ottima forma e andare nuovamente a segno contro una squadra che occupa il 10° posto in classifica e che viene da un pareggio a reti inviolate contro il Friburgo. Con il Bayern che sta già dimostrando una notevole costanza e sicurezza sotto la guida di Kompany, un'altra vittoria sottolineerebbe ulteriormente il suo dominio e rafforzerebbe il suo status di favorito per il titolo della Bundesliga.
- PubblicitàPubblicità