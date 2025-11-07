Kompany non dimentica: "Guardiola importante, siamo in costante contatto"

Kompany è entrato a far parte del Manchester City nel 2008 e ha trascorso 11 anni di successi nel club, diventando uno dei suoi capitani più iconici. Durante la sua permanenza a Manchester, ha giocato sotto la guida di diversi allenatori, ma è stato sotto Guardiola, tra il 2016 e il 2019, che la sua comprensione tattica del gioco ha raggiunto nuovi livelli. Kompany ha collezionato 62 presenze sotto Guardiola, segnando sei goal e fornendo due assist, oltre a giocare un ruolo chiave nell'era dominante del City. Insieme hanno vinto due titoli consecutivi della Premier League nel 2017-18 e nel 2018-19, oltre alla FA Cup nel 2019.

L'attenzione di Guardiola per il gioco di posizione, il controllo di palla e la flessibilità tattica ha avuto una forte influenza su Kompany. Il suo attuale stile di allenamento mostra questo impatto, poiché utilizza un sistema simile basato su un gioco strutturato, movimenti d'attacco fluidi e pressing disciplinato. Questi principi hanno plasmato il modo in cui gestisce le sue squadre.