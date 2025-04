Kompany dopo Bayern-Inter: "Cos'ho detto ai miei giocatori dopo la partita? Che gli avversari stavano festeggiando parecchio"

L'allenatore dei bavaresi non si dà per vinto e guarda alla partita di ritorno: "Questo club deve sempre vincere, non cambia granché".

Vincent Kompany ci crede ancora, e non potrebbe essere altrimenti. Del resto il suo Bayern ha perso di misura l'andata contro l'Inter e ora proverà a ribaltare la situazione a Milano, nella gara di ritorno della prossima settimana. L'ex capitano del Manchester City, oggi tecnico dei bavaresi, è stato intervistato dall'ex portiere Peter Schmeichel per CBS Sports dopo la gara dell'Allianz Arena. E ha lanciato un virtuale guanto di sfida verso i nerazzurri. "L'Inter ha festeggiato parecchio", è la frase clou di Kompany a Schmeichel. Dove "parecchio", in questo caso, ha lo stesso significato di "troppo". Un modo per dire che il Bayern si considera ancora in pienissima corsa per il raggiungimento delle semifinali di Champions League. L'articolo prosegue qui sotto