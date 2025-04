Il calo di Kolo Muani: stecca anche alla prima da titolare con Tudor, ora nuova chance col Monza al posto dell'infortunato Vlahovic

Dopo aver trovato cinque reti nelle prime tre presenze in Serie A, l'attaccante francese si è bloccato: contro il Monza serviranno i suoi goal.

Il primo ko della Juventus sotto la gestione di Igor Tudor, contro il Parma, pesa parecchio in ottica Champions League.

La formazione bianconera si trova ora in quinta posizione al pari della Lazio, ad un punto dal Bologna (quarto) e a cinque dall'Atalanta (terza).

Buona parte della squadra è risultata sottotono, ma in particolare ha pesato la prestazione insufficiente di Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic.

In particolar modo, il francese - dopo un avvio in bianconero da grande giocatore - non riesce più a ritrovare la via del goal: contro il Monza, però, toccherà nuovamente a lui.