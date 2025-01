Kolo Muani o Vlahovic titolare in Napoli-Juventus? Arriva la lista di Thiago Motta, c'è la convocazione

Al pari di Kolo Muani e Alberto Costa, nuovi acquisti della Juventus arrivati a gennaio, Thiago Motta può contare anche su Vlahovic.

Kolo Muani è stato ufficialmente convocato da Thiago Motta per la partita di sabato contro il Napoli. Appena arrivato in bianconero, il francese si è allenato con la nuova squadra nei giorni precedenti alla conferma del passaggio al club piemontese, riuscendo così ad essere inserito nella lista dei convocati per il big match del 25 gennaio.

Come Kolo Muani, risulta essere tra i convocati anche l'altro nuovo arrivo di gennaio Alberto Costa, scelto dalla Juventus come rinforzo per la fascia. Entrambi potrebbero esordire in bianconero, ma tra i due è proprio il francese la possibile immediata sorpresa di Thiago Motta.

Nonostante Vlahovic abbia recuperato e sia sceso in campo nella partita di Champions contro il Brugge (nel finale), Kolo Muani sembra già il favorito per una maglia da titolare contro il Napoli, alla corte dell'ex Antonio Conte.