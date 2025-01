Cinque cose che non sai su Kolo Muani, il nuovo attaccante della Juventus

Dai provini in Italia al goal lampo ai Mondiali: alla scoperta di Kolo Muani, il nuovo acquisto della Juventus.

Tutto fatto per il trasferimento di Randal Kolo Muani dal PSG alla Juventus; l'attaccante francese arriverà in prestito secco fino al termine della stagione, senza diritto di riscatto.

Dopo settimane di contatti tra le parti, il club bianconero ha ottenuto il sì del giocatore, su cui c'erano altre squadre importanti, come il Tottenham. La Juve ha convinto Kolo Muani a sposare la causa bianconera, che può rilanciare il giocatore dopo l'esperienza sotto le aspettative a Parigi.

In giornata arriverà a Torino prima di svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri da qui a giugno. Un rinforzo nel reparto offensivo necessario per

Kolo Muani non è ovviamente un nome sconosciuto al grande pubblico ma non tutti sicuramente sapranno che poteva già giocare in Italia, dove fece due provini. Di seguito tutte le curiosità sul nuovo acquisto della Juve.