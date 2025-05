Kolo Muani è campione d'Europa se il PSG vince la Champions League? Il regolamento della competizione

Paris Saint-Germain vs Inter

L'attaccante della Juventus è di proprietà del PSG e ha giocato a Parigi nella prima parte della stagione: cosa prevede il regolamento UEFA.

Randal Kolo Muani non ha vissuto al PSG l'esperienza che si sarebbe atteso. Tanto che a gennaio si è trasferito alla Juventus, seppur in prestito secco, per provare a rilanciare una carriera divenuta un po' stagnante.

Questa sera i suoi ex compagni sono impegnati nella partita più importante dell'intera stagione: la finale di Champions League contro l'Inter, nella notte che mette in palio il trofeo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Kolo Muani, formalmente, è ancora un giocatore del PSG. Dove tornerà, sempre che i due club non trovino un nuovo accordo, nelle prossime settimane. E nei primi mesi dell'annata è sceso in campo anche in Champions League con la maglia dei parigini.

L'attaccante della Juventus diventerebbe dunque campione d'Europa nel caso il PSG superasse l'Inter alzando la prima Champions League della propria storia? Cosa dice il regolamento.