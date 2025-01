Kolo Muani alla Juventus, sarà titolare? Dove gioca, ruolo e come cambia la formazione di Thiago Motta

La Juventus è ad un passo dal chiudere il dopo Kolo Muani: come potrebbe giocare l’attaccante francese in bianconero.

Per la definitiva fumata bianca bisognerà probabilmente avere ancora un po’ di pazienza, ma la Juventus sembra realmente vicina a piazzare quello che potrebbe potenzialmente essere uno dei colpi più importanti dell’intera sessione di calciomercato invernale: Kolo Muani.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club bianconero non solo ha accelerato per chiudere l’operazione che le consentirebbe di mettere a disposizione di Thiago Motta un grande rinforzo per il suo reparto offensivo, ma avrebbe già ricevuto il ‘via libera’ dal PSG.

L’attaccante francese, da tempo fuori dal progetto di Luis Enrique, potrebbe approdare all’ombra della Mole in prestito secco e in tempi così brevi da essere a disposizione per il tuo de force che attende la Vecchia Signora.

Un innesto dunque importante, ma come può cambiare la Juve con Kolo Muani e cosa può dare la punta transalpina a Thiago Motta?