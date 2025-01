Il difensore, già in prestito al Sottomarino giallo, chiude il contratto con il PSG e resterà in Liga fino al termine della stagione.

Semaforo verde per la Juventus nella trattativa che porterà in bianconero Randal Kolo Muani. L'attaccante francese, che ha già sostenuto le visite mediche, era - fino a pochi minuti fa - in standby, in attesa che il PSG liberasse uno slot relativo ai prestiti.

Slot che, puntualmente, è stato liberato: a sbloccare la situazione è stato Juan Bernat. Il difensore spagnolo è infatti pronto a chiudere, definitivamente, il proprio rapporto con il club francese.

Uno step necessario per consentire a Juventus e PSG di sancire, con i crismi dell'ufficialità, l'arrivo a Torino di Kolo Munai.