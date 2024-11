Kolarov inizia una nuova vita in panchina: prima esperienza da allenatore, accordo trovato

Poco più di un anno dopo l'addio al Pisa, l'ex romanista e interista torna in gioco con un altro ruolo: è il nuovo ct dell'Under 21 serba.

Aleksandar Kolarov ha un nuovo incarico, questa volta lontano dall'Italia. E torna così a lavorare nel mondo del calcio un anno e mezzo dopo circa l'addio al Pisa.

L'ex terzino sinistro di Roma e Inter, ma anche di Lazio e Manchester City, è stato scelto dalla Federcalcio della Serbia per far parte dei propri ranghi: è lui il nuovo commissario tecnico della Nazionale Under 21 locale.

L'ufficialità non è stata data dalla Federazione, ma secondo quanto riportato da Sportal l'accordo con Kolarov, che inizierà così una nuova vita da allenatore, c'è già ed è totale.