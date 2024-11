Kluivert nella storia della Premier League: primo a segnare una tripletta da rigore

Tripletta dal dischetto per Justin Kluivert nel successo del Bournemouth sul Wolverhampton: nessuno ci era mai riuscito in Premier League.

Non è usuale assistere a tre calci di rigore nella stessa partita, per di più in favore della stessa squadra: è ancora più insolito, poi, vedere un calciatore prendersi la responsabilità di tutte le trasformazioni.

Proprio ciò che è accaduto durante Wolverhampton-Bournemouth, che ha visto prevalere gli ospiti col risultato di 2-4: un punteggio maturato grazie alla tripletta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Justin Kluivert.

Il figlio d'arte si è portato a casa il pallone grazie all'infallibilità dal dischetto degli undici metri: un evento più unico che raro per quanto riguarda il massimo campionato inglese.