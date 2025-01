Kluivert non si ferma: altra tripletta e doppia cifra in Premier League

Prosegue la stagione da sogno dell'ex Roma: seconda tripletta in Premier League dopo quella rifilata al Wolverhampton.

In Italia avevamo imparato a conoscerlo per la scarsa vena offensiva, in netta contrapposizione con le qualità da bomber di papà Patrick: Justin Kluivert sta letteralmente cambiando la propria storia nel mondo del calcio a suon di reti.

Merito dell'approdo rigeneratore al Bournemouth, dove l'olandese sta mettendo a ferro e a fuoco le difese avversarie: pure oggi è arrivata una prestazione da migliore in campo e anche di più.

Nella 'passeggiata' del Bournemouth sui resti del Newcastle è stato proprio il figlio d'arte a prendersi la scena e la doppia cifra realizzativa in Premier League.