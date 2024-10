Klopp lascia la panchina: sarà il Global Head of Soccer di Red Bull

New York Red Bulls

A pochi mesi dall'addio al Liverpool, Klopp è pronto a iniziare una nuova avventura: non allenerà ma guiderà il progetto calcio del gruppo Red Bull.

Una nuova avventura con nuove prospettive e nuovo ruolo. Jurgen Klopp ha deciso di voltare pagina e cambiare.

A pochi mesi dalla fine della sua avventura sulla panchina del Liverpool, il tedesco è pronto a intraprendere una nuova sfida, ma questa volta in una veste del tutto nuova.

Secondo quanto riferisce la Bild, il gruppo Red Bull ha ingaggiato il 57enne, che dal 1° gennaio 2025 ricoprirà il ruolo di "Global Head of Soccer" all'interno del gruppo.

Questo accordo segna una svolta significativa nella carriera di Klopp, che si dedicherà a un ruolo strategico e di leadership, lontano dal campo.

Jürgen Klopp inizierà un nuovo capitolo della sua carriera, abbandonando il ruolo di allenatore per assumere una posizione globale all'interno del gruppo Red Bull, che detiene diversi club in giro per il mondo.