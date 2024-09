Klopp di nuovo sulla panchina del Borussia Dortmund per un giorno: “Un sogno che si avvera”

Il tecnico tedesco è tornato sulla panchina del Borussia Dortmund a quasi dieci anni di distanza dall’ultima volta: “Volevo che accadesse”.

Quello di Jurgen Klopp è un nome che in molti assoceranno per sempre al Liverpool, club che ha da poco lasciato dopo nove anni e dopo aver vinto praticamente tutto, ma prima di diventare una leggenda dei Reds, il tecnico tedesco si era guadagnato un posto nella storia di un’altra società: quella del Borussia Dortmund.

Ha allenato la compagine della Ruhr tra il 2008 ed il 2015 laureandosi anche campione di Germania in due occasioni e nella giornata di sabato ha realizzato quello che lui stesso ha definito uno dei suoi sogni: tornare sedersi sulla panchina del Borussia.

Un ritorno in grande stile (che ha mandato in visibilio i tifosi gialloneri) per celebrare l’addio al calcio di due giocatori che hanno scritto pagine meravigliose della storia del Dortmund: Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski.