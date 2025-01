Il 12 gennaio si gioca la finale della Kings World Cup Nations, ma anche la partita tra Leggende vs Streamer. Il tutto nella cornice dello Stadium.

Battuta dal Giappone, l'Italia è uscita dalla prima Kings World Cup Nations in seguito alla seconda sconfitta contro la Spagna. Per i padroni di casa il torneo non è andato bene, in attesa di riprovarci in futuro. Delusione per Bonucci, Viviano, Caputo e i vari streamer della Kings League Italia, tra cui Blur. Che avrà ancora modo di essere protagonista a gennaio 2025.

Chiuso il capitolo dell'Italia alla Kings World Cup Nations dopo due sconfitte su due, gli streamer e presidenti della Kings League Italia scenderanno in campo per affrontare le leggende del calcio professionistico nella giornata che vedrà di scena la finalissima del torneo allo Juventus Stadium di Torino.

Il 12 gennaio, a partire dalle 17.15, è infatti prevista la sfida Leggende vs Streamer, in cui scenderanno in campo fuoriclasse del calcio passato e alcuni dei maggiori streamer di Twitch Italia.