Scelto il presidente della Kings League Italia che batterà eventualmente un rigore durante la partita tra Italia e Giappone.

Al via la Kings World Cup Nations, il primo torneo per nazioni della Kings League. In campo anche l'Italia, che ospita la prima competizione al via il primo gennaio. Di fronte ai padroni di casa azzurri c'è il Giappone, protagonista nella sfida che dà il via alla competizione 2025.

Per alcune settimane c'è stato dubbio su chi avrebbe tirato il rigore presidenziale eventualmente assegnato durante la Kings World Cup: a essere prescelto è Gianmarco Tocco, ovvero Blur.

Presidente degli Stallions, sia nella Kings World Cup, sia nell'imminente Kings League Italia, Blur calcerà il rigore presidenziale contro il Giappone.