Kings World Cup Nations, vince il Brasile. Davanti a oltre tre milioni di spettatori, un successo record per la finale

Oltre tre milioni e mezzo di fans in tutto il mondo hanno seguito la finalissima della Kings: il Brasile ha battuto la Colombia, Oliveira MVP.

Allo Juventus Stadium, colmo di tifosi per seguire la finale, si è conclusa la Kings World Cup Nations. A trionfare nella prima edizione del torneo, costola della Kings League, è il Brasile, che nel secondo tempo della sfida ha distanziato la Colombia dopo una prima frazione equilibrata. Il 6-2 per i verdeoro, infatti, non deve ingannare. A trionfare, in ogni caso, è la squadra trascinata da Kelvin Oliveira, di gran lunga miglior giocatore del torneo.

Oliveira, 29enne punta che non è riuscito a sfondare nel calcio professionista brasiliano, ha brillato invece nella Kings League, risultando essere devastante con ben 14 goal e tre assist. Kelvin ha vinto per quattro volte l'MVP nelle varie gare giocate ed è diventato celeberrimo in tutto il mondo.

Sui social, nella giornata di domenica, non si fa che parlare di lui, visto e considerando quanto la Kings World Cup Nations sia stata seguita: oltre tre milioni e mezzo di persone in tutto il mondo non hanno mancato all'appuntamento della finale, osservando a sfida dello Stadium tramite Twitch, Youtube, Instagram, X e le varie tv che hanno deciso di trasmettere l'evento.