Kings League World Cup Nations 2025: date, squadre, presidenti, partite dell'Italia, calendario, come funziona e dove si gioca

Arriva la Kings League World Cup Nations, il Mondiale per Nazionali con Blur e Luca Campolunghi come rappresentanti dell'Italia.

La Kings League si allarga e apre a nuovi tornei. Il 7 settembre, come previsto, sono state annunciate le novità per il 2024/2025. Diverse, che hanno fatto esplodere i social e il web in tutto il mondo. Il punto più importante è stato senza dubbio il clamoroso ingaggio di Lamine Yamal, per cui non è stato comunque svelato il ruolo all'interno della competizione spagnola, ma non solo.

Piqué ha infatti svelato che arriverà il Mondiale per Nazionali, che si affiancherà al Mondiale per club della Kings World Cup visto nel 2024, con gli Stallions di Blur come rappresentanti dell'Italia.

Ci sarà sarà proprio Gianmarco Tocco Blur nuovamente protagonista per il nuovo torneo, non da solo: insieme a lui anche Luca Campolunghi, altro noto content creator del panorama italiano.