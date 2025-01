La Kings League arriva a Piacenza: i Boomers di Fedez contro gli Underdogs, dove vedere la partita e quando

In attesa del campionato, la Kings League gioca una partita amichevole in città: dopo il boom della World Cup Nations, rieccola protagonista.

Conclusa la Kings World Cup Nations con la vittoria del Brasile allo Juventus Stadium, l'Italia attende ora il campionato della Kings League, al via nelle prossime settimane.

In preparazione alla competizione per la prima edizione italiana, le squadre al via sono alle prese con la necessaria preparazione. All'interno anche le amichevoli tra le stesse formazione di scena nella prima Kings italiana.

A gennaio è ad esempio prevista l'amichevole tra la squadra di Fedez, i Boomers, e quella del presidente Mirko Cisco, ovvero gli Underdogs. Per l'occasione l'incontro aperto al pubblico si gioca a Piacenza, che attende con trepidazione l'arrivo della Kings League dopo il successo della World Cup Nations (oltre 100 milioni di persone hanno avuto modo di seguirla in tutto il mondo).