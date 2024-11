Kings League Italia, la presentazione ufficiale con Ibrahimovic, Del Piero e Totti: squadre, presidenti, calendario e tutto sui Mondiali

Parte ufficialmente la Kings League Italia: svelate le squadre partecipanti e i presidenti. L'Italia ospiterà anche i Mondiali: tutte le informazioni.

La Kings League Italia è ufficialmente iniziata: in attesa di vedere le squadre all'opera in campo, a Torino è stata presentata la prima edizione della versione italiana della competizione creata da Gerard Piqué e che, in pochi anni, è diventata un successo a livello internazionale.

Proprio l'ex difensore del Barcellona ha presenziato alla cerimonia di avvio del torneo in compagnia di Zlatan Ibrahimovic, presidente della Kings League Italia, e di Claudio Marchisio, Head of Competition della stessa KLI.

Nel corso dell'evento sono state svelate ufficialmente anche le squadre partecipanti, i loghi e i presidenti che nel corso della competizione si contenderanno il titolo.