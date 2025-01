Kings League Italia, gli orari delle partite: alla Fonzies Arena preshow e sei gare da vivere live

A che ora si giocano le partite di Kings League Italia? Gli orari in cui è possibile vedere Stallions, TRM, Caesar, Boomers e tutti i team del torneo.

Al via il 3 febbraio, la Kings League Italia accompagnerà gli appassionati della penisola (e non solo, vista la grande attesa mondiale per il nuovo torneo della galassia KI) per diverse settimane.

Alla Fonzies Arena, in quel di Milano, si gioca la prima edizione della Kings League Italia, che vede coinvolte dodici squadre per la conquista del primo titolo. I Boombers di Blur, i TRM di Marza, i Boomers di Fedez e tutti i team presenti daranno vita al torneo in cui sono presenti giocatori da scoprire e vecchie conoscenze del calcio italiano come Viviano e Caputo.

Nelle giornate di gara previste, i tifosi della Kings League potranno assistere alle partite via Twitch, Youtube, Sky e NOW: si parte nel pomeriggio, per diverse ore in compagnia del nuovo fenomeno dello sport mondiale.