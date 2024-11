Kings League Italia, chi sono i presidenti? La lista di chi guida le squadre del torneo, da Blur a Fedez

Dopo una lunga attesa, ecco la Kings League Italia, sbarcata nel paese sulla scia dell'allargamento mondiale del torneo di grande susccesso.

I curiosi e gli appassionati, soprattutto Under 20, della Kings League, hanno aspettato a lungo per avere delle informazioni sulla branca italiana, con il campionato locale che prenderà il via a inizio 2025.

Come in ogni alta Kings League mondiale, da quella spagnola a quella sudamericana, passando per il Mondiale, ogni squadra ha un noto presidente proveniente dal mondo di Youtube, Twitch, Instagram e TikTok principalmente. Non fa eccezione l'Italia, con diversi presidenti scelti dopo la loro attività sui social, ma non solo: un mix pe attirare a sè migliaia di spettatori live, giorno dopo giorni.

Il primo content creator ad essere stato annunciato era stato Gianmarco Tocco, meglio noto come Blurr, presidente degli Stallions che hanno partecipato al Mondiale della Kings League, riuscendo ad avanzare per qualche partita grazie a Trombetta, Viviano, Totti e Nainggolan.