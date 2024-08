Kim Kardashian e Real Madrid, in Spagna web impazzito per l'arrivo della celebrità americana e le voci di un flirt con Bellingham

Il Real Madrid e Kim Kardashian, sui social arrivano le foto della celebrità americana presente al Bernabeu e con i giocatori di Ancelotti.

Nella serata del 25 agosto, il Real Madrid ha dedicato un post sui propri social alla presenza di Kim Kardashian, tra le più note celebrità americane (almeno in patria), per la partita contro il Valladolid al Bernabeu.

Consapevole dei milioni di fans dei Blancos statunitensi, il club ha pubblicato alcune foto del personaggio televisivo in quel del Bernabeu e insieme al presidente Florentino Perez.

Web diviso come di consueto in questi casi, tra chi si è chiesto come mai il Real Madrid desse così tanto spazio alla più nota delle Kardashian e chi invece si è chiesto se l'imprenditrice e personaggio tv abbia i Blancos come squada preferita.