Khephren Thuram si è allenato a parte: gioca Juventus-Lecce? L'entità dell'infortunio e quando sarà il rientro

Juventus vs Lecce

Il centrocampista non si è allenato assieme al resto della rosa di Tudor: le sensazioni in vista dell'anticipo di sabato sera contro il Lecce.

A due giorni dalla gara di campionato contro il Lecce, che stante lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna potrebbe consentire alla Juventus di tornare in zona Champions League in caso di vittoria, alla Continassa è scattato un piccolo allarme.

Sotto la lente di ingrandimento ci sono le condizioni di Khephren Thuram. Il centrocampista non è al meglio e la sua situazione è finita nel mirino dello staff medico della Juventus, considerando appunto come la prossima partita della formazione bianconera sia in programma appena tra due giorni.

Come sta il più piccolo dei fratelli Thuram? Riuscirà a recuperare per la partita di sabato contro il Lecce? Le ultime sulle sue condizioni.