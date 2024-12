Lecce vs Juventus

Il centrocampista bianconero sbaglia un goal a porta vuota, il fratello interista ci scherza su: "Lui arrabbiato? Io no".

In casa Thuram è sempre Inter-Juventus dopo l'arrivo di Khephren in bianconero per sfidare il nerazzurro Marcus la scorsa estate.

Proprio l'attaccante dell'Inter, a margine del Gran Galà del Calcio AIC, ha risposto con una battuta ad una domanda sul fratello.

In particolare su quanto accaduto domenica sera a Lecce, quando Khephren ha sbagliato clamorosamente un goal a porta vuota nei primi minuti di gara.