Kevin Durant al PSG, tutto vero: la medaglia d'oro Olimpica e stella NBA entra a far parte della squadra francese

La 35enne ala dei Phoenix Suns entra a far parte del PSG: dopo l'Olimpiade, un ruolo importante nel club parigino.

Sono giorni parigini esaltanti, quelli di Kevin Durant. Appena divenuto per l'ennesima volta - la quarta - Campione olimpico con la rappresentativa di basket degli Stati Uniti, la stella dell'NBA e del Dream Team entra nel mondo del calcio, dalla porta principale francese.

Sì, Kevin Durant farà parte del PSG.

Come riportato da diversi media francesi, infatti, Durant entrerà nel PSG come socio di minoranza. Una decisione maturata negli ultimi tempi, culminata con l'incontro con giocatori, staff e dirigenza prima della finale per l'oro, che ha visto gli Stati Uniti battere la Francia padrona di casa.

Non si tratta di una prima volta tra PSG e NBA, considerando come il club parigino ha spesso collaborato con il marchio Jordan. Dopo l'unione tra l'amico e compagno di squadra nel Dream Team LeBron James con il Liverpool, ecco KD a Parigi.