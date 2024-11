Kerkez ha abbattuto il City e continua a crescere dopo l'addio al Milan: è uno dei terzini del futuro

In Italia solo con la Primavera del Milan, Kerkez ha fatto le fortune economiche dell'AZ: ora prova a prendersi la Premier League.

In un colpo solo il Manchester City ha perso la prima partita di Premier League e anche la vetta. Con somma sorpresa di tutti, infatti, a trovare i tre punti nella fredda serata di Bournemouth è stato il team locale, capace di superare la squadra di Guardiola per 2-1 dopo essere andata in vantaggio per 2-0.

Semenyo ed Evanilson valgono un successo storico e il proseguo di un buon periodo, ma a rubare la scena è un altro giocatore di mister Iraola, ovvero il 20enne l'ungherese Milos Kerkez, visto in Italia con la maglia del Milan Primavera, ma mai in prima squadra.

Kerkez è stato acquistato dal Bournemouth nel 2023 dopo aver ben figurato con l'AZ, team olandese che a sua volta riuscì a strappare il giocatore al Milan dietro una bassa spesa, soprattutto considerando quanto ha fatto guadagnare al club un anno fa.