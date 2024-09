Kempes non ha dubbi: "Lautaro come Mbappé e Haaland"

Il Matador esalta il suo connazionale, che di recente ha firmato il rinnovo con l'Inter: "Di “9” così ne trovi pochi, lui sta al tavolo dei migliori".

Un sigillo per suggellare il prolungamento del matrimonio. Lautaro Martinez ha rifiutato ogni tentazione e respinto i corteggiamenti dell’Arabia Saudita e non solo per sposare ancora una volta l’Inter.

Una scelta importante da parte del Toro, capitano della Beneamata da 13 mesi, ovvero dopo il ritiro di Handanovic.

Decisiva la volontà del calciatore, che ha abbassato le pretese economiche in sede di rinnovo e ha accettato le condizioni dell’Inter per sposare i colori nerazzurri ancora a lungo.

Mario Kempes, connazionale di Lautaro ed eroe dell’Albiceleste al Mundial 1978, ha esaltato il Toro ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

“Al livello di Mbappé e Haaland? Certo, ha ragione. Di “9” così ne trovi pochi, lui sta al tavolo dei migliori”.

Il Matador argentino si sbilancia nei paragoni e accosta Lautaro agli attaccanti di Real Madrid e Manchester City.