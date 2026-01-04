Pubblicità
Lloyd Kelly JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Kelly in dubbio per Sassuolo-Juventus: le sue condizioni, quando torna e chi gioca in difesa

Il difensore inglese si è sottoposto agli esami dopo il problema muscolare accusato contro il Lecce: resta in dubbio la sua presenza contro i neroverdi nel turno infrasettimanale.

Nonostante una buona prestazione collettiva, la Juventus ha lasciato per strada punti pesanti nella 18ª giornata di Serie A, fermandosi sull’1-1 casalingo contro il Lecce a causa di alcuni errori individuali risultati decisivi.

A preoccupare, però, non è soltanto il risultato poco soddisfacente, ma anche le condizioni fisiche di alcuni giocatori emerse nel post-partita, soprattutto in vista del primo turno infrasettimanale del 2026, che vedrà i bianconeri impegnati al MAPEI Stadium contro il Sassuolo.

Tra questi c’è Lloyd Kelly, tra gli elementi più impiegati in stagione dalla Vecchia Signora e ormai punto fermo della difesa disegnata da Luciano Spalletti.

Ma che cosa è successo al difensore inglese? Sarà a disposizione per Sassuolo-Juventus? E chi potrebbe sostituirlo in caso di forfait?

  • COSA SI È FATTO KELLY?

    Kelly era già in dubbio ed è rimasto in ballottaggio fino all’ultimo per la sfida contro il Lecce, con Spalletti che, dopo un confronto con il difensore inglese, ha deciso di schierarlo regolarmente dal 1’.

    L’ex Newcastle ha portato a termine la gara senza apparenti problemi, ma nel post-partita ha accusato un fastidio muscolare che lo ha spinto a sottoporsi ad accertamenti nella mattinata di domenica, il giorno successivo a Juventus-Lecce.

  • L'ESITO DEGLI ESAMI: ESCLUSE LESIONI

    L'esito degli esami ha fortunatamente escluso lesioni, confermando come il problema fisico non dovrebbe tenere Kelly fuori a lungo.

    Tuttavia, lo staff medico monitorerà le sue condizioni giorno per giorno, dal momento che il difensore inglese continua ad avvertire dolore alla coscia destra.

  • IN DUBBIO CONTRO IL SASSUOLO: CHI GIOCA NELLA DIFESA DELLA JUVE?

    In vista della trasferta di Sassuolo e con tempi di recupero molto ridotti, la presenza di Kelly resta in dubbio.

    Spalletti potrebbe quindi essere costretto a rivedere l’assetto difensivo.

    L’unico vero sostituto di ruolo sul centro-sinistra sarebbe Cabal, attualmente in fase di recupero da un affaticamento muscolare e assente dal campo da quasi un mese.

    L’alternativa, ormai collaudata, porta invece all’arretramento di Koopmeiners nelle retrovie, ruolo in cui Spalletti lo ha già impiegato in più occasioni ottenendo risposte positive.

    In caso di cambio di modulo, inoltre, il tecnico potrebbe valutare una difesa a quattro con Kalulu e Bremer centrali e Cambiaso e Kostic sugli esterni, anche se questa soluzione appare al momento la meno probabile.

