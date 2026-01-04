Kelly in dubbio per Sassuolo-Juventus: le sue condizioni, quando torna e chi gioca in difesa

Kelly era già in dubbio ed è rimasto in ballottaggio fino all’ultimo per la sfida contro il Lecce, con Spalletti che, dopo un confronto con il difensore inglese, ha deciso di schierarlo regolarmente dal 1’.

L’ex Newcastle ha portato a termine la gara senza apparenti problemi, ma nel post-partita ha accusato un fastidio muscolare che lo ha spinto a sottoporsi ad accertamenti nella mattinata di domenica, il giorno successivo a Juventus-Lecce.