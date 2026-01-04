Kelly in dubbio per Sassuolo-Juventus: le sue condizioni, quando torna e chi gioca in difesa

Nonostante una buona prestazione collettiva, la Juventus ha lasciato per strada punti pesanti nella 18ª giornata di Serie A, fermandosi sull’1-1 casalingo contro il Lecce a causa di alcuni errori individuali risultati decisivi.
A preoccupare, però, non è soltanto il risultato poco soddisfacente, ma anche le condizioni fisiche di alcuni giocatori emerse nel post-partita, soprattutto in vista del primo turno infrasettimanale del 2026, che vedrà i bianconeri impegnati al MAPEI Stadium contro il Sassuolo.
Tra questi c’è Lloyd Kelly, tra gli elementi più impiegati in stagione dalla Vecchia Signora e ormai punto fermo della difesa disegnata da Luciano Spalletti.
Ma che cosa è successo al difensore inglese? Sarà a disposizione per Sassuolo-Juventus? E chi potrebbe sostituirlo in caso di forfait?