Kean vuole sfatare il tabù Napoli: mai a segno contro gli azzurri, senza goal da un mese in Serie A

SSC Napoli vs Fiorentina

La Fiorentina ritrova il suo attaccante e spera nei suoi goal per ripartire: Kean, mai a segno contro il Napoli, è senza reti da un mese.

Moise Kean nuovamente al centro del mondo Fiorentina. Dopo i 90’ in Conference League contro il Panathinaikos, l’attaccante viola torna titolare in campionato dopo aver saltato la sfida contro il Lecce a causa del trauma cranico rimediato contro il Verona.

E lo fa in una gara dalla grandissima importanza per la formazione allenata da Raffaele Palladino. La trasferta al Maradona è una di quelle partite dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà, ma per tornare da Napoli con un risultato positivo la viola affida gran parte delle speranze proprio a Moise Kean.

Che anche a livello personale è chiamato a sfatare un tabù: in carriera infatti non ha mai segno contro il Napoli.