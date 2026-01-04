Kean non doveva giocare contro la Cremonese, la confessione di Vanoli: "Per rispetto non lo avrei portato, ma non buttate altra m***a"

La Fiorentina ottiene la seconda vittoria nelle ultime tre partite e torna in piena corsa per la salvezza.
A decidere la sfida casalinga contro la Cremonese, in pieno recupero, è stato Moise Kean che però non avrebbe dovuto essere della partita.
Paolo Vanoli, al termine della gara, ha infatti rivelato di aver deciso di convocare l'attaccante solo nelle ore immediatamente precedenti a causa di un infortunio.
Ma perché Kean ha rischiato di saltare Fiorentina-Cremonese? E perché alla fine ha giocato?