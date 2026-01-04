Kean non doveva giocare contro la Cremonese, la confessione di Vanoli: "Per rispetto non lo avrei portato, ma non buttate altra m***a"

Dopo il goal che ha deciso la partita tra Fiorentina e Cremonese in pieno recupero c'è stato un caloroso abbraccio tra Vanoli e Kean.

Un gesto che l'attaccante ha commentato ai microfoni di DAZN: "C'era tanto fuoco in quell'abbraccio che poi è la cosa buona che il mister ci trasmette, è un ottimo mister e possiamo fare tante buone cose insieme. Il permesso? Non ho sentito nessuna voce io, i compagni e la società mi hanno sempre aiutato e in questa settimana ero sempre concentrato su quello che dovevo fare".

Mentre il tecnico in conferenza ha scherzato: "Dopo il goal avrei voluto esultare con lui, non fossi stato influenzato avrei fatto anche il balletto con lui".