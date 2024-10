Karsdorp racconta di quando Mourinho lo chiamò traditore davanti a tutti, più e più volte: "Non mi ha mai chiesto scusa"

L'episodio del 2023 portò all'esclusione del giocatore dalla Roma, prima del dietrofront da parte di Mourinho.

Dicembre 2023, Rick Karsdorp delude Mourinho nella partita contro il Sassuolo. Ad un livello così alto che il tecnico portoghese parlerà di 'tradimento' da parte del suo giocatore. Una dichiarazione che fece scalpore e portò il tecnico della Roma ad escludere l'olandese dalle succesive gare della Roma.

"Siamo stati traditi dall’atteggiamento non professionale da parte di un giocatore, i compagni meritano rispetto, a gennaio si trovi pure un altro club" disse all'epoca Mourinho, portando Karsdorp a finire ai margini.

All'epoca Mourinho non solo si imbestialì per l'atteggiamento in campo, ma fu infastidito dall'ingresso di Karsdorp, non ancora pronto ad entrare dalla panchina al momento della chiamata dell'allenatore. In più, secondo le voci dell'epoca, al tecnico non piacque lo scarso entusiasmo del suo giocatore nell'esultare con i compagni dopo il goal di Abraham.

Al termine di quella partita, Mourinho sbottò pubblicamente, ma anche nello spogliatoio. Come Karsdorp ha raccontato in questi giorni.