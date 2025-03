Kalulu torna al centro della Juventus: punto fermo di Thiago Motta e colonna del futuro

Arrivato tra lo scetticismo in estate, il francese si è guadagnato fiducia e maglia da titolare: la Juve lo riscatterà dal Milan entro fine stagione.

Quando la scorsa estate è arrivato in bianconero in molti hanno rumoreggiato. Pierre Kalulu non era sicuramente la prima scelta nel reparto per la Juventus e in molti non riuscivano a comprendere in che misura potesse risultare utile alla causa bianconera.

La risposta l’ha immediatamente fornita il campo. Il giovane francese, finito ai margini del Milan, si è subito guadagnato fiducia e maglia da titolare nella Juventus: Thiago Motta ha puntato con decisione su di lui, affidandogli un ruolo centrale nel suo progetto anche a costo di esclusioni illustri (Danilo su tutti).

Fiducia ripagata dal campo. Kalulu è infatti una delle note liete della stagione della Juventus, che ha già fatto sapere che eserciterà il diritto di riscatto dal Milan entro fine stagione.